İsrail Ordusu, Suriye'deki Tampon Bölgedeki İşgaline Kış Aylarında Devam Edecek

İsrail Ordusu Kış Aylarında Suriye'deki İşgalini Sürecek

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna 7 Aralık sonrası Hermon Dağı'nda işgal edilen tampon bölgede, kış aylarında kalınması için talimat verdi. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katz, Baas iktidarının devrilmesinin ardından Suriye'deki tampon bölgede kalmaya devam edileceğini belirtti.

Katz, bu bağlamda orduya, Hermon Dağı'ndaki işgal edilen tampon bölgede kış aylarında kalabilmesi için gerekli hazırlıkları yapma talimatı verdi. Daha önce tampon bölgedeki işgalin "geçici" olacağını savunan Katz, "Suriye'de yaşananlar nedeniyle Hermon Dağı'nı ele geçirmemiz büyük bir güvenlik önemi taşıyor ve İsrail ordusunun bölgedeki hazırlıklarının sağlanması, birliklerin zorlu hava koşullarında orada kalabilmesi için her şeyin yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Katz, dün Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer askeri yetkililerle Suriye'deki durumu değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirmişti. Hermon Dağı'ndaki işgalin kış aylarında devam etmesine yönelik karar da bu toplantının ardından alındı.

Suriye'deki Çatışmalar ve İsrail'in Saldırıları

Suriye’de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak, İsrail ordusunun Suriye’ye yönelik saldırıları da arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail, Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

İsrail ordusu, Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye girerek işgali daha ileriye taşıdı ve başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den beri işgal altında tutmaktadır. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.