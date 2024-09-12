DOLAR
33,88 0,26%
EURO
37,59 -0,45%
ALTIN
2.785,82 -1,47%
BITCOIN
1.972.752,87 -1,21%

İsrail Ordusu Suriye'nin Güneyinde İki Silahlıyı Hedef Aldı

İsrail, Suriye'nin Kuneytra kentinde iki silahlı kişiye saldırı düzenledi, biri Hizbullah ile bağlantılı olduğu iddiasıyla vuruldu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 20:32
İsrail Ordusu Suriye'nin Güneyinde İki Silahlıyı Hedef Aldı

İsrail Ordusu'ndan Suriye Açıklaması

İsrail ordusu, Suriye’nin güneybatısında düzenlediği bir operasyonda, biri Hizbullah ile bağlantılı olduğu öne sürülen "iki silahlı kişi" hedef alındığını açıkladı.

Operasyon Detayları

Yazılı bir açıklama yapan İsrail Savunma Kuvvetleri, Kuneytra kenti yakınlarında gerçekleştirilen saldırının detaylarını paylaştı. Açıklamada, İsrail’e ait bir savaş uçağının, Hizbullah’ın Suriye kolunun Golan Dosyası Birimi’nden olduğu iddia edilen Ahmed el-Cebir adlı şahsı hedef aldığı kaydedildi.

Vurulan Diğer Şahıs

Ayrıca, Kuneytra'ya bağlı Er-Rafid beldesinde başka bir silahlı kişinin daha İsrail ordusu tarafından vurulduğu belirtildi. Bu kişinin, İran ile işbirliği içerisinde ve İsrail’e karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmeye çalıştığı vurgulandı.

İddialar ve Çatışmalar

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Şam-Kuneytra yolu üzerindeki Han Arnabe beldesinin doğu girişinde sivil bir araca saldırı düzenleyerek iki Suriyeli'nin hayatını kaybettiğini bildirdi. 2011 yılından bu yana İsrail, Suriye’deki İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna yönelik operasyonlarını sürdürmekte.

Stratejik Üsler

Kuneytra bölgesinde, Suriye ordusu, İran destekli milisler ve Lübnan Hizbullahı unsurları bulunmaktadır. İsrail ordusu, bu bölgedeki faaliyetlerini artırarak güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
PSB Anatolia Uluslararası Fuarı Sapanca'da Başladı
3
Adıyaman'da 7 Katlı Binada Baca Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Erbakan Kahramanmaraş'ta İstişarelerde Bulundu
5
Narin Güran'ın Ölümüyle İlgili 9 Şüpheli için Tutuklama Talebi
6
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
7
Yörük Şenlikleri'nde 100 Binden Fazla Kişiye Şifalı Pilav İkram Edilecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!