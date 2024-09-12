İsrail Ordusu Suriye'nin Güneyinde İki Silahlıyı Hedef Aldı

İsrail Ordusu'ndan Suriye Açıklaması

İsrail ordusu, Suriye’nin güneybatısında düzenlediği bir operasyonda, biri Hizbullah ile bağlantılı olduğu öne sürülen "iki silahlı kişi" hedef alındığını açıkladı.

Operasyon Detayları

Yazılı bir açıklama yapan İsrail Savunma Kuvvetleri, Kuneytra kenti yakınlarında gerçekleştirilen saldırının detaylarını paylaştı. Açıklamada, İsrail’e ait bir savaş uçağının, Hizbullah’ın Suriye kolunun Golan Dosyası Birimi’nden olduğu iddia edilen Ahmed el-Cebir adlı şahsı hedef aldığı kaydedildi.

Vurulan Diğer Şahıs

Ayrıca, Kuneytra'ya bağlı Er-Rafid beldesinde başka bir silahlı kişinin daha İsrail ordusu tarafından vurulduğu belirtildi. Bu kişinin, İran ile işbirliği içerisinde ve İsrail’e karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmeye çalıştığı vurgulandı.

İddialar ve Çatışmalar

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Şam-Kuneytra yolu üzerindeki Han Arnabe beldesinin doğu girişinde sivil bir araca saldırı düzenleyerek iki Suriyeli'nin hayatını kaybettiğini bildirdi. 2011 yılından bu yana İsrail, Suriye’deki İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna yönelik operasyonlarını sürdürmekte.

Stratejik Üsler

Kuneytra bölgesinde, Suriye ordusu, İran destekli milisler ve Lübnan Hizbullahı unsurları bulunmaktadır. İsrail ordusu, bu bölgedeki faaliyetlerini artırarak güvenliğini sağlamaya çalışıyor.