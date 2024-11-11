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İsrail Ordusu, Suriye Sınırında Askerden Arındırılmış Bölgeye Yeni Yol İnşa Ediyor

İsrail ordusu, Suriye sınırındaki askerden arındırılmış bölgede büyük inşaat çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 21:09
İsrail Ordusu, Suriye Sınırında Askerden Arındırılmış Bölgeye Yeni Yol İnşa Ediyor

İsrail Ordusu Yol İnşaatına Başladı

İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ni Suriye'den ayıran Alfa Hattı boyunca yol inşa etme faaliyetleri sürüyor. Yeni yol için asfalt döşeme çalışmaları dikkat çekerken, ABD merkezli Planet Labs PBC şirketinin sağladığı ve Associated Press (AP) tarafından analiz edilen uydu fotoğrafları, bu inşaatın boyutunu ortaya koyuyor.

Yapım Çalışmaları ve Gözlemler

Eylül ayı sonlarında başlayan yol yapım faaliyeti, 5 Kasım tarihli yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle kanıtlandı. Görüntüler, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinin yaklaşık 3 kilometre güneydoğusundan başlayarak, Alfa Hattı boyunca toplamda 7,5 kilometrelik inşaat çalışmasının yapıldığını gösteriyor. Fotoğraflarda, taze asfalt döşenmiş bir hendek ve Suriye tarafına uzanan tel örgüler dikkat çekiyor.

İsrail'in İddiaları ve BM'nin Açıklamaları

İsrail, yapılan inşaat çalışmalarını kabul etmese de, haziran ayında Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdiği 71 sayfalık mektupta, Suriye'nin Alfa Hattı'nı ihlal ettiğini ve ayrım bölgesinde silahlı varlık gösterdiğini öne sürdü. Mektupta, Suriyeli sivillerin hattı geçerek ihlalde bulunduğu ifade edildi.

BM Gözlemcileri Yetersizlik Bildiriyor

Birleşmiş Milletler, askerden arındırılmış bölgede, BM Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) adı verilen bir barış gücü bulunduruyor. BM Barış Gücü Sözcüsü Nick Birnback, yaptıkları gözlemlere dayanarak, İsrail askerlerinin inşaat faaliyetleri sırasında ateşkes kurallarını ihlal ettiğini kaydetti. Birnback, "Son aylarda UNDOF, İsrail ordusunun ateşkes hattı boyunca yürüttüğü inşaat faaliyetlerini gözlemledi," dedi.

58 Yıldır Süren İşgal

İsrail, 1967 yılında gerçekleşen 6 Gün Savaşı sonunda Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze, Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nı işgal etti. 1981 yılında Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak eden İsrail'in bu kararı, uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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