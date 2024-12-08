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İsrail Ordusu, Suriye Sınırında Kuvvet Artırdı

İsrail ordusu, Suriye ile tampon bölgesine asker göndermeye başladı. Golan Tepeleri'nde güvenlik önlemleri arttırılıyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 12:31
İsrail Ordusu, Suriye Sınırında Kuvvet Artırdı

İsrail Ordusu Suriye'ye Asker Sevk Ediyor

İsrail ordusu, Suriye'deki gelişmeler sonrası, 61 yıldır Esed rejimi altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki işgal altındaki bölgelere ve Suriye ile arasındaki tampon bölgeye kuvvet konuşlandırdığını açıkladı.

Gelişmeler Üzerine Değerlendirme

Yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki son durumu değerlendiren İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü, Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yapma kararı aldı. Bu hamle, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tarihsel Bağlam ve Güvenlik Önlemleri

İsrail, 1967 yılından bu yana Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni işgal altında tutmaktadır. 1974 yılında, İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması, tampon bölge ve silahtan arındırılmış alanların sınırlarını belirlemiştir.

İç Savaş ve Güvenlik Endişeleri

Ayrıca, Suriye iç savaşının patlak vermesinin ardından, 2011 yılından itibaren Suriye ve Golan Tepeleri'nden İsrail topraklarına yönelik roket saldırıları gerçekleştiği iddia edilmekte. Bu sebeple, İran destekli Hizbullah güçlerine ve Esed rejimi askeri noktalarına karşı düzenli olarak hava saldırıları gerçekleştiriliyor.

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