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İsrail Ordusu, Suriye'ye Kaçak Giren İki İsrailliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Suriye'ye kaçak yollarla giren iki İsrailli'yi gözaltına aldı. Olay, bölgedeki gerilimi artıran bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 22:45
İsrail Ordusu, Suriye'ye Kaçak Giren İki İsrailliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Suriye'de işgal altındaki bölgelere yasa dışı yollarla giren iki İsrailli'yi gözaltına aldı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığı bilgilere göre, İsrail askerleri, şüphelileri Suriye'ye araçla kaçak yollarla girmeleri sonrasında yakaladı.

Gözaltına alınan iki kişi, İsrail polisi tarafından sorgulanmak üzere teslim edildi. Polis, şüphelilerin durumuna ilişkin daha fazla açıklamada bulunmadı.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırıları Artıyor

Suriye, 27 Kasım'daki çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle siyasi bir karmaşanın içine girmişti. Bu süreçte, İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik saldırıları da belirgin bir artış gösterdi.

İsrail, Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları hedef alarak, Suriye toprağı Golan Tepelerindeki işgalini genişletmeye devam etti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, başkent Şam'ın 25 kilometre yakınına kadar sokulmuş durumda.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967 yılından bu yana işgal altında tutmakta ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış alanın sınırlarını belirlemiştir.

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