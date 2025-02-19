İsrail Ordusu Tulkerim'de 50 Ev ve 280 İş Yerini Yıktı

İsrail Ordusunun Tulkerim'e Yönelik Saldırıları Sürekleniyor

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde, 27 Ocak'ta başlayan saldırılar sırasında 50 ev ve 280 iş yerini yıktığı bildirildi. Tulkerim Valisi Faysal Selame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıların sonuçlarına dair bilgi verdi.

Yıkımların Sebebi: Askeri Operasyon

Selame, İsrail ordusunun Tulkerim'deki mülteci kampına yapılan baskınları kolaylaştırmak için 16 evi yerle bir ettiğini belirterek, "Yapılanlar, işgal metodolojisi dahilinde planlanmış bir askeri işgal operasyonudur. Konut binaları olmalarına rağmen sokaklar açılıyor" dedi.

Vali Selame, yakıcı durum hakkında şunları söyledi: "Dün sabah, işgalcilerin bu evleri yıkma niyetinde olduğunu öğrendik. Ordu, sakinlerin oralara ulaşmasını ve taşınabileceklerini almalarına engel oldu. Evler, içindeki her şeyle birlikte yıkıldı."

Ekonomik Ve Sosyal Felaket

Selame, yıkımların kampın genel görüntüsünü değiştireceğini vurguladı ve uygulamaların "yeniden düzenleme süreci" gibi olduğunu ifade etti. Ayrıca, Tulkerim'de bugüne kadar 62'den fazla büyük çaplı saldırı yapıldığını aktardı.

Devam eden operasyonun, Tulkerim kampında 23 günü geride bıraktığını ve Nur Şems Kampı'na kadar genişlediğini belirten Selame, şu bilgileri verdi: "Bu süreçte, yaklaşık 50 ev tamamen, yüzlercesi de kısmen yıkıldı. Binlerce ev, bombalama, yıkım ve yakma işlemleri ile tahrip edildi. Ek olarak

280 dükkân yıkıldı. Bu durumla birlikte kampta ekonomik hayat da ciddi şekilde etkilendi."

İnsani Kriz ve Uluslararası Tepki

Vali, yıkımların ardından "Kadınları, çocukları, yaşlıları ve herkesi hedef alan trajik şartlar altında gerçek bir felaket içinde yaşıyoruz" diyerek kamptaki insanların büyük çoğunluğunun yerinden edildiğini, yaklaşık 50 ailenin zor şartlar altında su ve elektriği olmayan evlerde yaşadığını aktardı.

Öte yandan, Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından, 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kentine yönelik yoğun bir saldırı gerçekleştirildi. 9 Şubat'ta saldırılar, Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na kadar genişletildi.

21 Ocak'tan bu yana yapılan saldırılarda 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı ve bölgedeki yapılar ile altyapı büyük ölçüde tahrip edildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 167'si çocuk 917 Filistinli hayatını kaybetti, 7000'den fazla kişi yaralandı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde, 27 Ocak'ta başladığı saldırılarında 50 ev ve 280 iş yerini yıktığı bildirildi. Tulkerim Valisi Faysal Selame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Tulkerim kentine yönelik baskınlarındaki yıkıma dair bilgiler verdi.