İsrail Ordusu Tulkerim'de Filistinlilere Ait Evi Yıktı

İsrail Ordusu Tulkerim’de Yıkımlarına Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde baskınlarına 9. gününde devam ederken, Tulkerim kentinde Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail askeri güçleri, son 3 gündür sürdürdüğü Tulkerim baskınlarını genişletti. Özellikle Şuveyke Mahallesi'ne giren bir askeri birim, daha önce bir çatışmada öldürülen Tamir Fukha'nın evini iş makineleriyle tamamıyla tahrip etti.

Tamir Fukha, 2023 yılında Tulkerim kentine bağlı Beyt Lid beldesinde yaşanan silahlı saldırıya karıştığı iddiasıyla 4 Mayıs 2024'te Deyr el-Gusun beldesindeki çatışmada İsrail askerlerince hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, insansız hava araçları (İHA) desteğiyle Tulkerim kenti ve mülteci kampını üçüncü gününde kuşatmaya devam ediyor. Buldozerler eşliğinde yürütülen yıkım çalışmaları, bölgedeki hayati tesisleri de hedef alıyor.

Bu saldırılar sonucunda, yüzlerce aile göçe zorlanırken, yerinden edilen Filistinlilerin boşaltılan evleri askeri kışlalara dönüştürülüyor.

27 Ocak Pazartesi gününden bu yana İsrail ordusunun açtığı ateş ve bombardımanlar sonucunda 3 Filistinli hayatını kaybetti, pek çok kişi yaralandı.

Cenin'deki Saldırılarda Yaşam Kayıpları Arttı

İsrail'in Cenin kentine gerçekleştirdiği saldırılarda da son günlerde önemli kayıplar yaşanıyor. 21 Ocak’tan bu yana 16 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı.

Cenin kenti ve mülteci kampında gerçekleştirilen saldırılar, ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısını da ciddi şekilde tahrip ediyor. Bölgedeki evler, İsrail ordusunun hedefleri arasında yer alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılar, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de artış gösterirken, toplamda 880 Filistinli hayatını kaybetti.