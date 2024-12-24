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İsrail Ordusu Tulkerim'de Filistinliyi Vurup Öldürdü

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde düzenlediği baskında bir Filistinli genci öldürdü. Çatışmalarda birçok ev yıkıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:36
İsrail Ordusu Tulkerim'de Filistinliyi Vurup Öldürdü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kenti ve mülteci kampına düzenlediği saldırıda bir Filistinli genç hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın bildirdiğine göre, Tulkerim Mülteci Kampı’na baskın düzenleyen İsrail güçleri, genci silahla vurarak öldürdü. Olay, bölgedeki tansiyonun yükseldiği bir dönemde yaşandı.

Görgü tanıkları, insansız hava araçları ve takviye birliklerle kampı kuşatan İsrail güçlerinin binalara keskin nişancılar yerleştirdiğini ifade etti. Silahlı çatışmaların yaşandığı bölgeden gelen bilgiler, İsrail ordusunun altyapıya zarar verdiği ve bazı evleri yıktığı yönünde.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Nablus ve Ramallah başta olmak üzere Batı Şeria’nın farklı noktalarına düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

7 Ekim 2023’te İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınların arttığı kaydedildi. Bu süre zarfında, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 825 Filistinli hayatını kaybetti.

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