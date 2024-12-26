İsrail Ordusu Tulkerim'deki Saldırılarda 8 Filistinli'yi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim ve Nur Şems Kampları'nda düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 8 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

Öldürülen Filistinlilerin naaşları Sabit Sabit Hastanesi'nden alınarak, kent mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine binlerce Filistinli katılarak, hayatlarını kaybedenlere son görevlerini yerine getirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Tulkerim'deki saldırıları sonucunda ölenlerin sayısının 9'a yükseldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail askerlerinin kentin Kaffin beldesinde öldürdükleri bir kişinin naaşına el koyduğu bildirildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde iki gün süren ve 9 Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılarının ardından bölgeden çekildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'in salı sabahı başladığı saldırılarda, 9 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi de yaralanmıştır.