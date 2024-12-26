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İsrail Ordusu Tulkerim'deki Saldırıların Ardından Bölgeden Çekildi

İsrail ordusu, Tulkerim'deki 2 günlük operasyonunu sonlandırarak bölgeden çekildi. 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:54
İsrail Ordusu Tulkerim'deki Saldırıların Ardından Bölgeden Çekildi

İsrail Ordusu Tulkerim'deki Operasyonu Tamamladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde iki gün süren saldırıların ardından bölgeden çekildi. Bu süreçte gerçekleşen çatışmalarda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada, askerlerin Tulkerim bölgesinde iki gün süren askeri harekatı sonlandırdıkları ifade edildi. Açıklamada ayrıca, İsrail savaş uçaklarının çeşitli noktalara düzenlediği saldırılarda 2 kişinin öldüğü, patlayıcıların imha edildiği ve çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Ölen aktivistler arasında Kusay Ukkaşe, Cuma Ubeyd ve İmran Harun yer alıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, saldırılar salı günü sabah saatlerinde başlamış ve Tulkerim kenti ile kamplarında 9 kişinin ölümüne, 19 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur.

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs bölgesinde İsrail askerleriyle İsraillilerin gerçekleştirdiği saldırılarda, toplam 834 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

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