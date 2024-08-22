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İsrail Ordusu Tulkerim'den Çekildi: 14 Saatlik Operasyonun Ardından

İsrail ordusu, Tulkerim'deki 14 saat süren baskının ardından çekildi. Çatışmalarda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 17:49
İsrail Ordusu Tulkerim'den Çekildi: 14 Saatlik Operasyonun Ardından

İsrail Ordusu Tulkerim'den Çekildi

İsrail ordusu, 14 saat süren bir operasyonun ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinden geri çekildi. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, sabah erken saatlerde başlayan bu baskın sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Baskın Sırasında Altyapıya Zarar Verildi

Operasyon sırasında, İsrail güçleri buldozerlerle su ve kanalizasyon şebekelerini tahrip ederken, elektrik direklerini söküp, ayrıca kamptaki caddelere, ticari işletmelere ve Filistinlilere ait araçlara zarar verdi. Bu baskın, bölgedeki altyapıya büyük bir darbe indirdi.

Çatışmalar ve Can Kaybı

İsrail ordusunun sabah saatlerinde düzenlediği baskın sırasında, Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı. İnsansız hava aracı (İHA) kullanılarak hedef alınan bir evde gerçekleşen bombardıman sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Bu olay, bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

Son Dönemde Artan Saldırılar

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri tarafından düzenlenen baskınlar ve saldırılarda 640 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı tarihten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik başlatılan saldırılar sonrası bölgedeki gerginlik tırmanmaya devam ediyor.

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