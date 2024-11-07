İsrail Ordusu Tulkerim'e Geride Yıkım Bırakarak Çekildi

İsrail Ordusunun Tulkerim Operasyonu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'na yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyondan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi.

Baskınlar ve Sonuçları

Tulkerim Mülteci Kampı Hizmetler Komitesi Başkanı Faysal Selame, haber ajansına yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah erken saatlerde Tulkerim'e, Tulkerim Mülteci Kampı'na ve Nur eş-Şems Mülteci Kampı'na baskın başlattığını belirtti.

Selame, bu baskınların toplamda 16 saat sürdüğünü ifade ederek, "İşgalci güç, her iki kamptan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Altyapı ve caddelerin yanı sıra, evler ve dükkanlar da zarar gördü." şeklinde konuştu.

Kayıplar ve Yaralılar

Bu sabah düzenlenen baskınlar neticesinde bir Filistinli hayatını kaybetmiş ve dört kişi yaralanmıştır. Olaylar sonucunda bölgede ciddi bir insani kriz yaşanmakta.