İsrail Ordusu Tulkerim’i Kuşattı: Onlarca Genc Gözaltına Alındı

İsrail ordusu Tulkerim'i kapatarak ev baskınları düzenledi; onlarca Filistinli genç gözaltına alındı. Olay, zırhlı aracın üzerine patlayıcının infilak etmesi sonrası başladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 23:25
İsrail Ordusu Tulkerim’i Kuşattı: Onlarca Genc Gözaltına Alındı

İsrail Ordusu Tulkerim’i Kuşattı: Onlarca Genc Gözaltına Alındı

Kuşatma, baskınlar ve gözaltılar

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde, 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından İsrail ordusu kenti sıkı kuşatma altına aldı. Güvenlik güçleri, kent merkezinde ve çeşitli mahallelerde evlere ve iş yerlerine baskınlar düzenleyerek onlarca Filistinli genci gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri Tulkerim'in güney ve doğu girişlerindeki demir kapıları, güneydeki Cebbara Köprüsü kapısını ve doğudaki Annab Askeri Kontrol Noktası kapısını kapatarak araçların geçişini engelledi.

Kente konuşlandırılan askerler, kent merkezindeki dükkan ve kafelere baskın düzenleyerek içeride bulunanları veya araçlarda olanları gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, Haduri Askeri Kontrol Noktası kapısına giden caddeye doğru uzun kuyruklar halinde yürümeye zorlandı.

Güvenlik güçleri çok sayıda dükkana girip arama yaptıktan sonra iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerine el koydu. Kente ek askeri araçlar ve buldozerler sevk edilirken, gözaltına alınan gençlerin sahada sorguya çekildiği bildirildi.

Patlayıcı saldırısı ve operasyon gerekçesi

Tulkerim'de daha önce meydana gelen olayda, İsrail ordusuna ait zırhlı aracın üzerinden geçtiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 İsrail askeri yaralanmıştı. İsrail ordusunun açıklamasında, patlayıcının bölgedeki bir operasyon sırasında infilak ettiği ifade edildi.

Patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askeri aracın hasar gördüğü ve olayın ardından İsrail ordusunun kenti kuşatarak kontrol noktaları kurduğu kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Başiskele'de Lojistik Depo Yangını — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor
2
Zafer Sırakaya Midyat'ta: Yeni Midyat Projesi ve Süryanilerle Buluşma
3
Kuşadası Güzelçamlı'da Denizde Erkek Cesedi: Mehmet Çelik (66) Hayatını Kaybetti
4
Türkiye'nin BM Temsilcisi Ahmet Yıldız: İsrail'in Katar Saldırısı 'Alçakça' ve Hukuk İhlali
5
Kerkük'te Mevlid-i Nebi Haftası: 95 'Muhammed' Çocuğa Hediye
6
Rize'de Engebeli Arazide Yuvarlanan Suudi Turist Öldü
7
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Denizli'de: İhracatın Yıldızları ve İl Başkanlıkları Ziyareti

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri