İsrail Ordusu Tulkerim’i Kuşattı: Onlarca Genc Gözaltına Alındı

Kuşatma, baskınlar ve gözaltılar

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde, 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından İsrail ordusu kenti sıkı kuşatma altına aldı. Güvenlik güçleri, kent merkezinde ve çeşitli mahallelerde evlere ve iş yerlerine baskınlar düzenleyerek onlarca Filistinli genci gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri Tulkerim'in güney ve doğu girişlerindeki demir kapıları, güneydeki Cebbara Köprüsü kapısını ve doğudaki Annab Askeri Kontrol Noktası kapısını kapatarak araçların geçişini engelledi.

Kente konuşlandırılan askerler, kent merkezindeki dükkan ve kafelere baskın düzenleyerek içeride bulunanları veya araçlarda olanları gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, Haduri Askeri Kontrol Noktası kapısına giden caddeye doğru uzun kuyruklar halinde yürümeye zorlandı.

Güvenlik güçleri çok sayıda dükkana girip arama yaptıktan sonra iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerine el koydu. Kente ek askeri araçlar ve buldozerler sevk edilirken, gözaltına alınan gençlerin sahada sorguya çekildiği bildirildi.

Patlayıcı saldırısı ve operasyon gerekçesi

Tulkerim'de daha önce meydana gelen olayda, İsrail ordusuna ait zırhlı aracın üzerinden geçtiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 İsrail askeri yaralanmıştı. İsrail ordusunun açıklamasında, patlayıcının bölgedeki bir operasyon sırasında infilak ettiği ifade edildi.

Patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askeri aracın hasar gördüğü ve olayın ardından İsrail ordusunun kenti kuşatarak kontrol noktaları kurduğu kaydedildi.