İsrail Ordusu Tulkerim Kampı'ndaki Saldırı Sonrasında Yıkım Bıraktı

İsrail Ordusu Tulkerim Kampı'ndaki Operasyonunu Tamamladı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlediği gece saatlerine yayılan operasyon sonrasında geride "büyük bir yıkım" bıraktı.

16 Saatlik Operasyonun Ardından Çekilme

Görgü tanıklarına göre, İsrail güçleri, yaklaşık 16 saat süren askeri harekatın ardından Tulkerim Mülteci Kampı'ndan ayrıldı. Operasyonun ardından altyapıya büyük zarar verildiği, elektrik ve su hizmetlerinin kesildiği bildirildi.

Hayatını Kaybedenler ve Zarar Görenler

Hamas, operasyon sırasında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu kişiler arasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları komutanlarından Eşref Iyd Nafi ve El Aksa Şehitleri Tugayları komutanları Muhammed Avad ile Muhammed Bedi bulunuyor. İsrail ordusu da yaptığı açıklamada komutanların öldürüldüğünü doğruladı.

Direnişin Devam Edeceği Vurgusu

Hamas, bu operasyonun direnişi kırmayacağını ve Filistin halkının işgale karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, insansız hava aracıyla düzenlenen başka bir saldırıda da Tulkerim'de 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarılıyor.

Son Durum

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinli sayısının 585'e ulaştığını bildirdi. Bu tarihten itibaren İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında ciddi artış yaşandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 16 saat süre saldırı altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. Bölgedeki Filistinliler, saldırı yerini inceledi.