İsrail Ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda 16 Evi Yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nda 16 evi yıkarak bölgede en büyük yıkım operasyonunu başlattı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:25
İsrail Ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda 16 Evi Yıktı

İsrail Ordusu Tulkerim'de Büyük Yıkım Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda 16 Filistinliye ait evi yıkma işlemlerine başladı. Bu yıkım, 21 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen en büyük yıkım operasyonu olarak nitelendiriliyor.

Bölgedeki Gerginlik Devam Ediyor

Buldozerlerle yapılan yıkım faaliyetleri sırasında İsrail askerleri, kampın çeşitli mahallelerinde konuşlanmış durumda. Anlık silah sesleri duyulurken, bölgedeki gerilim her geçen gün artmaktadır.

Yerel Yetkililerin Açıklamaları

Tulkerim Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Faysal Selame, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı değerlendirmede, İsrail makamlarının kampında 16 evi yıkmayı planladığını vurguladı.

Can Kaybı ve Sığınmacı Durumu

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 21 Ocak’tan bu yana İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılarında 56 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu süreçte binlerce Filistinli yerlerinden edilerek büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Altyapının yanı sıra çok sayıda ev ve mülk de tahrip edildi.

Uzun Süredir Devam Eden Çatışmalar

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te meydana gelen saldırılarda, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler arasında ciddi çatışmalar yaşandı. Bu olaylarda 917 Filistinli, 167'si çocuk olmak üzere hayatını kaybetti ve 7 bine yakın kişi yaralandı.

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