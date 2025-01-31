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İsrail Ordusu Tulkerim Mülteci Kampı'nda Evi Havaya Uçurdu: Şiddetli Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'nda çok sayıda evi havaya uçurdu, saldırılarla 150 Filistinli göç etmek zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:59
İsrail Ordusu Tulkerim Mülteci Kampı'nda Evi Havaya Uçurdu: Şiddetli Saldırılar Devam Ediyor

İsrail Ordusu Tulkerim Mülteci Kampı'nda Saldırılara Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda çok sayıda evi havaya uçurdu. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, ordunun mülteci kampına yönelik şiddetli saldırıları son 5 gündür devam ediyor.

Patlama Sesleri ve Yükselen Dumanlar

En-Nadi Mahallesi başta olmak üzere kamp çevresinde çok sayıda patlama sesi duyulurken, bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Saldırılar sonucunda, 150 Filistinli zorla göç etmek zorunda kaldı.

Şiddet Denklemleri ve Kaybı Arttıran Saldırılar

İsrail ordusu, 21 Ocak'tan itibaren Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik başlattığı saldırılarını 27 Ocak itibarıyla Tulkerim'e taşımış durumda. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin bu bölgedeki evlere sık sık baskınlar düzenlediğini ve altyapıyı tahrip ettiğini bildiriyor. Bu süreçte yüzlerce Filistinli aile de zorla yerinden ediliyor.

Son saldırılar sonucunda 3 Filistinli yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı. İsrail güçlerinin, bazı evleri kuşatarak gerçek mermi ve ses bombalarıyla ateş açtığı ve 2 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Son Durum

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yaşanan saldırılarda, 167'si çocuk olmak üzere toplam 892 Filistinli hayatını kaybetti.

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