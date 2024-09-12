DOLAR
33,89 0,18%
EURO
37,54 -0,44%
ALTIN
2.782,91 -1,36%
BITCOIN
1.971.574,58 -1,11%

İsrail Ordusu Tulkerim Mülteci Kampı'ndan Çekildi

İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'ndan 48 saat süren baskınların ardından geri çekildi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 19:09
İsrail Ordusu Tulkerim Mülteci Kampı'ndan Çekildi

İsrail Ordusu Tulkerim Mülteci Kampı'ndan Çekildi

İsrail ordusu, 10 Eylül 2023'ten beri sürdürdüğü baskınların ardından Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi. Bu durum, bölgedeki gerginliği artıran önemli bir gelişmeyi temsil ediyor.

Baskınların Detayları

48 saat süren baskınların ardından, bölgedeki Anadolu Ajansı muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail güçleri Tulkerim Mülteci Kampı'ndan ayrıldı. Çekilmenin hemen ardından, Tulkerim Belediyesi ve sağlık ekipleri kamp içine giriş yaptı.

Baskınların Etkileri

Tulkerim'in caddelerine ilk konuşlanan İsrail kuvvetleri, iş makineleriyle birlikte operasyonlarına devam etti. Sözü edilen baskınlar sırasında 8 Filistinli yaşamını yitirmişti. İsrail ordusunun baskınları, Filistinli aileleri evlerinden çıkmaya zorlamış, bazı evleri ateşe vermiş ve kentin altyapısında ciddi hasara yol açmıştır.

Ölü Sayısı Artıyor

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalar sonucunda 703 Filistinli hayatını kaybetmiştir. Bu durum, bölgede süregelen saldırıların ve gerginliğin boyutunu gözler önüne sermektedir.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın...

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın...

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın...

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın...

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın...

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın...

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın...

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın...

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın...

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın...

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın...

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Didim'deki Turizmci, Narin Güran İçin Elektrik Trafosuna Resim Yaptı
3
Erzincan'da Öğrencilere Burs Desteği
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül Darbesinin 44. Yılında Açıklamalarda Bulundu
5
İngiltere ve İrlanda'dan Gazze'deki Saldırıya Tepki
6
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
7
Mussolini'nin Torunundan Meloni'nin Partisine Şok Ayrılık

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!