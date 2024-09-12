İsrail Ordusu Tulkerim Mülteci Kampı'ndan Çekildi

İsrail ordusu, 10 Eylül 2023'ten beri sürdürdüğü baskınların ardından Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi. Bu durum, bölgedeki gerginliği artıran önemli bir gelişmeyi temsil ediyor.

Baskınların Detayları

48 saat süren baskınların ardından, bölgedeki Anadolu Ajansı muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail güçleri Tulkerim Mülteci Kampı'ndan ayrıldı. Çekilmenin hemen ardından, Tulkerim Belediyesi ve sağlık ekipleri kamp içine giriş yaptı.

Baskınların Etkileri

Tulkerim'in caddelerine ilk konuşlanan İsrail kuvvetleri, iş makineleriyle birlikte operasyonlarına devam etti. Sözü edilen baskınlar sırasında 8 Filistinli yaşamını yitirmişti. İsrail ordusunun baskınları, Filistinli aileleri evlerinden çıkmaya zorlamış, bazı evleri ateşe vermiş ve kentin altyapısında ciddi hasara yol açmıştır.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalar sonucunda 703 Filistinli hayatını kaybetmiştir. Bu durum, bölgede süregelen saldırıların ve gerginliğin boyutunu gözler önüne sermektedir.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail ordusu, 10 Eylül Salı gününden beri baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi.