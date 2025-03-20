İsrail Ordusu Tulkerim Mülteci Kampı'nı Boşaltıyor

İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki 25 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden ederek kampa saldırılara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 19:17
İsrail Ordusu Tulkerim Mülteci Kampı'nı Boşaltıyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki tüm Filistinlileri zorla yerinden ederek kampı tamamen boşalttı. Tulkerim Medya Komitesinin yaptığı açıklamaya göre, 25 binden fazla Filistinli kamp alanından zorla çıkarıldı.

Son 53 gündür kampa düzenlenen saldırılarda İsrail askerleri, 13 Filistinlinin ölümüne ve 221 kişinin gözaltına alınmasına neden oldu. Ayrıca, kamp içerisinde gerçekleştirilen 650 yıkım ile birçok ev, dükkan ve cami tamamen tahrip edildi.

İsrail ordusu, bazı evleri askeri karargaha ve keskin nişancı noktasına dönüştürürken, kampın yolları ve altyapısını da ciddi şekilde tahrip etti. Saldırılar, caddelerde ve kamu binalarında büyük bir yıkıma neden oldu. Mülteci kampında mevcut olan değerli eşyalara da askerler tarafından el konuldu.

Buna ek olarak, belediye görevlileri bu süre zarfında görevlerini yerine getirmek için hiçbir fırsat bulamadı.

Ateşkes Sonrası Saldırıların Artışı

Gazze'de ateşkesin sağlanması ile birlikte, Batı Şeria'da yaşanan saldırı ve baskınlar ise giderek arttı. 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 21 Ocak Salı günü İsrail ordusu, Cenin kentinde “Demir Duvar” adını verdikleri bir saldırı başlattı.

Saldırılar, Tulkerim ve Tubas'a kadar genişletildi ve burada da birçok mülteci kampı hedef alındı. Cenin ve Tulkerim bölgelerinde yaklaşık 100 bina yıkıldı.

Yıllardır süren çatışmalar sonucunda, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 168'i çocuk olmak üzere toplam 937 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi ise yaralandı.

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