İsrail Ordusu, Türk Aktivist Ayşenur Eygi'nin Ölümüne İlişkin İtiraflarda Bulundu

İsrail Ordusundan Şok İtiraf

İsrail ordusu, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride vurulmuş olabileceğine dair açıklamalarda bulundu.

Ön Soruşturma Tamamlandı

Ordunun yaptığı açıklamaya göre, Eygi’nin İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülmesiyle ilgili ön soruşturma tamamlandı. İsrail Askeri Polisi Cezai Soruşturma Birimi, Eygi'nin vurulmasının kasıt olmadan gerçekleşmiş olabileceğini ve vurduğu kişinin aslında başka bir göstericiyi hedef almak istediğini iddia etti.

Görgü Tanıkları Ne Dedi?

Olayın tanıkları, İsrail askerlerinin ateş açtığı sırada çevrede sükunetin hakim olduğunu belirtti. Ayrıca, bir tanık, İsrail keskin nişancısının Eygi'yi vurduktan sonra "sevinç gösterisinde bulunduğunu" ifade etti.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Bölgeden elde edilen bilgilere göre, Eygi’ye ateş açan keskin nişancı, vurulduğu noktaya yaklaşık 240 metre mesafede bir tepeye konuşlanmıştı. İlk açıklamasında, askerlerin taş atanlardan tehdit altında hissettiklerini belirten İsrail ordusu, Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi talep ettiğini de duyurdu.

26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, düzenlenen gösteri sırasında başından vurularak yaşamını yitirmiştir.