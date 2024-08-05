İsrail Ordusu, Ultra-Ortodoks Yahudileri Askerlik İçin İkna Edemedi

İsrail Ordusunun Haredi Askerlik Programındaki Başarısızlık

İsrail'de yönetim, askerlik şubesine başvurmaları için Ultra-Ortodoks Yahudililere (Harediler) celp göndermesine rağmen, bu kişileri ikna etme konusunda başarısız oldu.

Düşük Başvuru Oranı

İsrail resmi televizyonu KAN’da yer alan habere göre, askerlik şubesine başvuruları için davet edilen 1000 Harediden yalnızca 30’u müracaat etti. Bu durumu etkileyen önemli bir etkenin de Haredilerden oluşan büyük bir grubun, Tel Aviv’in doğusundaki Tel Hashomer askerlik şubesi önünde karşıt bir gösteri yapması olduğu belirtildi.

Protestolar ve Gözaltılar

Tel Aviv yakınlarındaki Tel Hashomer askerlik şubesi önünde düzenlenen protestoya yüzlerce Ultra-Ortodoks Yahudi katıldı. İsrail polisi, askerlik hizmetini reddeden Haredilerden üç kişiyi gözaltına aldı.

Haredilerin Demografik Yapısı

Harediler, İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12’sini oluşturmaktadır. Çoğunluğu, dini sebeplerle askerlik yapmak istemeyen bu gruptan, Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi ve Bney Brak kentinde yaşamaktadır.

Siyasi Arka Plan

İsrail’de 1 Kasım 2022 seçimlerini kazanarak hükümeti kuran Likud lideri Binyamin Netanyahu’nun koalisyonunda, aşırı sağcı partilerin yanı sıra Haredi partiler olan Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği bulunmaktadır. Laik Yahudilerle birçok konuda anlaşmazlık yaşayan Harediler, orduda dinî inançlarına uygun bir şekilde yaşayamama gerekçesiyle askerlikten kaçınmaktadır.

Askerlik Süreci ve Muafiyetler

İsrail'de hem kadınlar hem de erkekler için zorunlu askerlik süresi üç yıldır. Harediler ise, Tevrat Kurslarında (Yeşiva) 26 yaşına kadar eğitim almaları durumunda askerlikten muaf tutulmaktadır. Koalisyonun Haredi partileri, ‘Tevrat eğitiminin temel hak olduğu’ yönünde yasal bir düzenleme yaparak, temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını güvence altına almak istemektedir.