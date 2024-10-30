DOLAR
34,27 -0,01%
EURO
37,19 -0,4%
ALTIN
3.070,1 -0,44%
BITCOIN
2.495.092,21 -0,66%

İsrail Ordusu Ürdün Sınırına Yeni Tümen Kuruyor

İsrail ordusu, Ürdün sınırına yeni bir tümen kurulacağını açıkladı, bu adım güvenlik önlemlerini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 23:10
İsrail Ordusu Ürdün Sınırına Yeni Tümen Kuruyor

İsrail Ordusu, Ürdün Sınırında Yeni Bir Tümen Kurma Kararı Aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik operasyonlarını sürdürürken, Ürdün sınırına yeni bir tümen kurulacağını duyurdu. Bu önemli gelişme, bölgedeki güvenlik stratejilerini güçlendirmek adına atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tümenin Kurulması Onaylandı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, "Doğu Bölge Tümeni" kurulmasını onayladıklarını vurguladı.

Operasyonel İhtiyaçlara Göre Planlama

Avichay, bu kararın İsrail ordusunun kuvvet yığınağı planlaması ve bölgedeki operasyonel ihtiyaçların değerlendirilmesinin ardından alındığını belirtti. Sözcü, yeni tümenin savunma kabiliyetlerini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Tümenin Görevleri Nelerdir?

Yeni tümenin, İsrail merkez komutanlığına bağlı olarak çalışacağı ve sınır bölgesindeki 90. yol güzergahında yerleşim alanlarını koruma, terör eylemlerine ve silah kaçakçılığına müdahale etme görevini üstleneceği öne sürülmektedir. Ayrıca, barışçıl bir sınır oluşturmak ve Ürdün ordusuyla işbirliğini güçlendirmek de tümenin öncelikleri arasında yer alacak.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Ürdün Sınırına Yeni Tümen Kuruyor
2
Hamas'ın Silahlı Kanadı Üç İsrail Tankını İmha Etti
3
GKRY'deki AKEL Partisi'nden AB'ye Acil Çağrı
4
ABD Kongre Üyelerinden Biden'a Polonya'ya Yetki Talebi
5
Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanma Talebine Tepki
6
Sakarya'da Araba Kazasında Genç Hayatını Kaybetti: 1 Şüpheli Tutuklandı
7
Ümraniye'de Uluslararası Hikaye, Şiir ve Resim Ödülleri Sahiplerini Buldu

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor