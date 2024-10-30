İsrail Ordusu Ürdün Sınırına Yeni Tümen Kuruyor

İsrail Ordusu, Ürdün Sınırında Yeni Bir Tümen Kurma Kararı Aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik operasyonlarını sürdürürken, Ürdün sınırına yeni bir tümen kurulacağını duyurdu. Bu önemli gelişme, bölgedeki güvenlik stratejilerini güçlendirmek adına atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tümenin Kurulması Onaylandı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, "Doğu Bölge Tümeni" kurulmasını onayladıklarını vurguladı.

Operasyonel İhtiyaçlara Göre Planlama

Avichay, bu kararın İsrail ordusunun kuvvet yığınağı planlaması ve bölgedeki operasyonel ihtiyaçların değerlendirilmesinin ardından alındığını belirtti. Sözcü, yeni tümenin savunma kabiliyetlerini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Tümenin Görevleri Nelerdir?

Yeni tümenin, İsrail merkez komutanlığına bağlı olarak çalışacağı ve sınır bölgesindeki 90. yol güzergahında yerleşim alanlarını koruma, terör eylemlerine ve silah kaçakçılığına müdahale etme görevini üstleneceği öne sürülmektedir. Ayrıca, barışçıl bir sınır oluşturmak ve Ürdün ordusuyla işbirliğini güçlendirmek de tümenin öncelikleri arasında yer alacak.