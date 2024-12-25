İsrail Ordusu Ürdün Sınırında Tatbikat Gerçekleştiriyor

İsrail ordusu, Ürdün sınırından gelebilecek olası saldırılara karşı hazırlıklarını artırmak üzere tatbikat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ordu tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bu hafta, İsrail ordusunun doğu sınır bölgesindeki hazırlık ve operasyonel kapasitesini artırma çabaları kapsamında Ürdün Vadisi tugayı ile Vadiler tugayı arasında tatbikat yapıldı." denildi.

Tatbikatlara katılan seçkin birimlerin, doğu sınır bölgesinde muhtemel terör tehdidi ve sızmalara karşı kuvvetlerin hazırlık seviyesini geliştirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Geçtiğimiz Kasım ayında, İsrail Savunma Bakanlığı, Ürdün sınırı boyunca bir güvenlik bariyeri inşa etmeye yönelik planların hazırlandığını duyurmuştu. Bakanlık, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatıyla, doğu sınırında güvenlik bariyeri inşa etmek için detaylı bir mühendislik planı hazırlamaya başladığını belirtti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Ürdün sınırı boyunca bir güvenlik çiti inşa edilmesi fikrini daha önce birçok kez dile getirmişti.

Ürdün ile İsrail arasında, Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı, Vadi Araba (Yitzhak Rabin) Sınır Kapısı ve Şeyh Hüseyin (Ürdün Nehri Kapısı) Sınır Kapısı adlarında toplam üç kara sınır kapısı bulunuyor.