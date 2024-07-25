İsrail Ordusu ve Hizbullah Arasında Sınırda Sıcak Çatışmalar

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Gerilim Devam Ediyor

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında, Lübnan'ın güney bölgesindeki sınır hattındaki çatışmalar sürmektedir. İki taraf arasında yaşanan bu karşılıklı saldırılar, bölge halkının güvenliğini tehdit etmekte.

Hizbullah'tan Açıklama

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik toplamda 5 saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu saldırılar arasında, Ştula ve Manara yerleşim birimlerinde bulunan binaların füzelerle, Hanita Askeri Üssü’ne topçu atışlarıyla ve Birket er-Rişa Askeri Üssü'ndeki istihbarat tesislerine uygun silahlarla yapılan saldırılar yer aldı.

İsrail’in Yanıtı

Öte yandan, İsrail hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının Lübnan hava sahasını ihlal etmesi üzerine, Hizbullah’ın hava savunma sistemlerinden füzeler ateşlendi. Ancak, israilli uçak hava sahasını terk etmek zorunda kaldı.

İsrail Ordusunun Saldırıları

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından yapılan habere göre, İsrail ordusu, ağır topçu ateşleriyle Aytarun beldesi ve çevresini hedef aldı. Saldırının ardından, bölgedeki tarım arazilerinde yangınlar meydana geldi.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Kefr Şuba beldesindeki bazı alanlara füze saldırıları düzenlediği bildirildi.