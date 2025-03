İsrail Ordusu, Yahudi Bayramlarında Toplu İzin Uygulamasını Kaldırdı

İsrail Ordusundan Önemli Karar

İsrail ordusu, askerlerin Yahudi bayramlarında toplu izin almasını sağlayan uygulamayı kaldırdığını açıkladı. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dün yaptığı bir toplantıda bu önemli değişikliği duyurdu.

Kapanma Uygulaması Son Buldu

Zamir, toplantıda, Yahudi bayramları sırasında askerlerin topluca izin alması ve ordudaki faaliyetlerin durmasına neden olan "kapanma" uygulamasının artık sona ereceğini belirtti. "İsrail ordusunda artık kapanma olmayacak, ordu tüm yıl boyunca alarmda olacak" ifadelerini kullandı.

Bayramlarda İzin Dönemi Sona Eriyor

Askerlerin düzenli tatil yapma hakkına sahip olacağını vurgulayan Zamir, Sukot, Hanuka ve Hamursuz gibi bayramlarda ordudaki personelin büyük bir kısmının izne ayrıldığı uygulamanın kaldırılmasının gerekçesini 7 Ekim 2023'ten alınan bir ders olarak açıkladı. Bu kararın, sürpriz saldırılara karşı hazırlıklı olmayı kolaylaştıracağı öne sürüldü.

The Times of Israel gazetesi, "kapanma" uygulamasının ordunun büyük kısmının genellikle Yahudi bayramları sırasında ve yaz sonunda aynı anda izne ayrıldığı, bu durumun on yıllardır süregelen bir uygulama olduğunu belirtti. Bu dönemde, ordu faaliyetlerinin sürmesi için yalnızca iskelet ekiplerin bırakıldığı vurgulandı. Ayrıca, İsrail ordusunun yine 7 Ekim 2023 tarihinde "kapanma" döneminde olduğu biliniyor.