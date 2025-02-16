İsrail Ordusu, Yasadışı Sınır Geçişinde 20 Hasidik Yahudiyi Yakaladı

İsrail Ordusu, 20 İsrailli Hasidik Yahudiyi Yakaladı

İsrail ordusu, yasadışı sınır geçişi yaparak Lübnan'a giren 20 İsrailli Hasidik Yahudi'yi tutukladı. Bu kişiler, 4'üncü yüzyılda yaşadığına inanılan Haham Rav Aşhi'nin mezarını ziyaret etmek amacıyla yasadışı şekilde Lübnan topraklarına girmişti.

Gözaltı ve Sorgu Süreci

Olayın ardından, bölgedeki İsrail ordusu unsurları, Hasidik Yahudileri yakalayarak İsrail’e geri gönderdi. Geri dönen İsrailliler, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı ve sorguya alındı. Yapılan açıklamada, "Lübnan sınırına yaklaşmanın tehlikeli ve yasak olduğu, sınırı geçenlerin 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılacağı" belirtildi.

ABD'nin İddia Edilen Rolü

Öte yandan, İsrail'in Lübnan'daki 5 ileri karakol kurma faaliyetleriyle ilgili ABD'den izin aldığı öne sürüldü. İsrail devlet televizyonu KAN, Lübnan'dan 18 Şubat'ta çekilmesi gereken İsrail'in bu noktaların inşasına başladığını bildirdi. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in bu karakollarda kalmasını kesin bir dille reddetti.