İsrail Ordusu Yemen'de Husilere 14 Savaş Uçağıyla Saldırdı

İsrail Ordusundan Yemen'deki Husilere Hava Saldırısı

İsrail'in, Yemen'de Husilerin kontrolündeki 5 noktaya 14 savaş uçağı ile saldırdığı bildirildi. Saldırılarda 9 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu ifade ediliyor.

İsrail Ordu Radyosu, Yemen'deki hedeflere düzenlenen havadan saldırılara dair yaptığı açıklamada, "Yemen'deki 5 hedefe 14 savaş uçağı çok sayıda bombalı saldırı düzenledi." ifadesine yer verdi.

Saldırının Hedefleri

Yapılan saldırılarda limanlara yönelik römorkların hedef alındığı ve bu yapıların "çalışamaz hale getirildiği" öne sürüldü. Kanal 13 televizyonunun haberine göre, bu saldırılar, Husiler için 3 önemli limanın faaliyetlerinin durmasına neden oldu.

Haberde, İsrail'in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Yemen'in başkenti Sana'ya yapılan ilk saldırı olduğu kaydedildi. Ayrıca, Yemen'den atılan karadan karaya füzelerin İsrail toprakları dışına durdurulduğu ifade edildi.

Enerji Bakanı'ndan Açıklama

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, ordu radyosuna yaptığı açıklamada, Yemen’de Husilere yapılan saldırının "son olmayacağını" duyurdu. Cohen, "Bunun Yemen'deki son operasyonumuz olmayacağını düşünüyorum." ifadeleriyle, sürecin devam edeceğini belirtti.

El-Mesira Televizyonu'ndan Açıklamalar

Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine bağlı Salif Limanı'na ve Ras İsa'daki petrol tesislerine yönelik saldırılarında toplamda 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda, başkent Sana'nın güneyindeki Haziz elektrik santrali ve kuzeyindeki Zahban elektrik santrali de vuruldu.