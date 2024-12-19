İsrail Ordusu Yemen'deki Husilere Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Ordusu Yemen'deki Husilere Karşı Hareket Geçti

İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ordunun sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Yemen’in batısındaki sahil bölgeleri ile iç kesimlerini bombaladığını ifade etti.

Askeri Hedefler Vuruldu

Adraee, hücumların Husilere ait askeri hedeflere yönelik olduğunu belirtirken, Husilerin İsrail'e karşı düzenlediği insansız hava araçları (İHA) ve balistik füze saldırılarını hatırlattı. Bu saldırılar nedeniyle birçok Israeli sığınaklara kaçmak zorunda kaldı.

Altyapı Hedef Alındı

İsrail ordusu, hedef alınan yere ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıların Husilerin altyapıyı askeri amaçlarla kullanmasının engellenmesi amacı taşıdığını vurguladı. Adraee, yapılan hava saldırıları esnasında Yemen'in başkenti Sana’daki enerji altyapısı ve limanların da hedef alındığını belirtti.

Bölgesel Gerginlik Artıyor

Husilerin son bir yıldır İran’ın destek ve talimatlarıyla İsrail'i hedef almak için harekete geçtiğini ifade eden Adraee, bu durumu bölgesel istikrar ve deniz güvenliği açısından tehlike olarak nitelendirdi. Husilere bağlı SABA haber ajansı ise, yapılan hava saldırılarının ardından Sana ile Hudeyde şehirlerinde çeşitli hedeflerin vurulduğunu bildirdi.

Kızıldeniz'deki Tehditler

Husiler, 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında çeşitli ticari gemilere el koyma ve saldırı eylemleri düzenlemekte. Bu gelişmeler sonrası birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz seferlerini durdurma kararı aldı. Ayrıca, ABD’nin açıkladığı çok uluslu “Refah Muhafızı Operasyonu” adı altında Husi güçlerine karşı bir deniz görev gücü oluşturuldu.

Son olarak, Husilerin, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırılarına misilleme olarak, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacaklarını duyurduğunu belirtmekte fayda var.