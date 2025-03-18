İsrail Ordusu: Yemen'den Atılan Balistik Füze Engellendi

İsrail Ordusu Yemen'den Gelen Tehditi Beraberinde Engelledi

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, füzelerin İsrail'e ulaşmadan düşürüldüğü kaydedildi.

Sirenler Devrede

Söz konusu füze nedeniyle Birüssebi (Berşeva) ve Dimona şehirlerinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi. Bu durum, bölgedeki halk arasında paniğe yol açtı.

Husilerin Füze Saldırıları Devam Ediyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasıım 2023'ten bu yana "Gazze ile dayanışma" kapsamında İsrail'e sık sık füze ve İHA saldırıları düzenliyor. Husiler, en son 19 Ocak'ta Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bir gün önce İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmişti.