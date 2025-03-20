İsrail Ordusu, Yemen'den Atılan Balistik Füzeyi Düşürdü

İsrail, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzeyi hava savunma sistemleriyle engelledi, Kudüs'te sirenler çaldı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 21:16
İsrail Ordusu, Yemen'den Atılan Balistik Füzeyi Düşürdü

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan balistik bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, füzelerin İsrail’e ulaşmadan düşürüldüğü bildirildi.

Özel bir açıklama ile güvenlik kaygılarını gündeme getiren İsrail ordusu, düşen balistik füze nedeniyle işgal altındaki Kudüs dahil olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde sirenlerin devreye girdiğini aktardı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Yemen'den atılan füze nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndaki hava trafiği de aksadı. Durumun ciddiyeti, yerel halkta tedirginliğe yol açtı.

Ayrıca, Yemen’deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sürmemesi halinde İsrail’e yönelik saldırılarını artırma tehdidinde bulunmuştu. Husiler, en son 18 Mart’ta İsrail'e balistik bir füze saldırısı gerçekleştirmişti.

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