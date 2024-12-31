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İsrail Ordusu, Yemen'den Atılan Balistik Füzeyi Engelledi

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 03:15
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 03:15
İsrail Ordusu, Yemen'den Atılan Balistik Füzeyi Engelledi

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin başarılı bir şekilde hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada, Yemen'den atıldığı belirtilen balistik füzenin İsrail'e ulaşmadan düşürüldüğü vurgulandı. Ayrıca, füzenin engellenmesinin ardından İsrail'in orta kesimlerinde sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yönelik sık sık füze ve İHA saldırıları gerçekleştirmekte. Bu bağlamda, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz daha önce Husilere "sert bir darbe" indirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Hatırlanacağı üzere, İsrail savaş uçakları 26 Aralık'ta Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı ve Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemiş, bu saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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