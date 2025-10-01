İsrail Ordusu: Yemen'den Eilat'a Gönderilen İHA Hava Kuvvetleri Tarafından Engellendi

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatıldığı iddia edilen bir İHA'nın Eilat'a girmeden önce hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 19:22
İsrail ordusu, Yemen'den Kızıldeniz kıyısındaki Eilat kentine fırlatıldığı öne sürülen bir insansız hava aracı (İHA)'ya karşı koyduğunu bildirdi. Ordunun açıklaması, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden paylaşıldı.

Resmi açıklamanın detayları

Açıklamada, İsrail hava kuvvetleri'nin söz konusu İHA'ya kısa süre önce müdahale ettiği ifade edildi. Ayrıca, sirenlerin "belirlenen politikaya uygun olarak" çalıştırılmadığına dikkat çekildi.

Medya kaynakları ve bölgesel bağlam

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatıldığı iddia edilen İHA'yı Eilat kentine girmeden önce düşürdü.

Henüz hiçbir taraf İHA fırlatma sorumluluğunu üstlenmiş değil. Ancak Husiler, genellikle Tel Aviv'in Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek ve yaklaşık iki yıldır soykırıma uğradığını belirttikleri Gazze ile dayanışma amacıyla füze ve İHA'larla İsrail şehirlerini hedef alabiliyor.

