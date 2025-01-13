İsrail Ordusu, Yemen'den Fırlatılan İHA'yı İmha Etti

İsrail Ordusu'ndan Kritik Açıklama

İsrail ordusu, Yemen'den ülkenin güneyine doğru fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Ordu Sözcüsü Açıklama Yaptı

Ordu Sözcüsü Avichay Adree, yaptığı açıklamada, Yemen kaynaklı İHA ile düzenlenen saldırının İsrail Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti. Sözcü, olaya ilişkin detay vermekten kaçındı.

Husilerden Henüz Bir Yanıt Yok

Yemen'deki Husiler ise konuya dair henüz bir açıklama yapmadı. Bilindiği üzere, Husiler, son dönemde İsrail'e yönelik sık sık füze ve İHA saldırıları gerçekleştirmektedir.

Bu tür olaylar, bölgedeki gerilimleri artırırken, uluslararası toplumun dikkatini de çekmektedir.