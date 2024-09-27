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İsrail Ordusu, Yemen'den Gelen Balistik Füzeyi Engelledi

İsrail hava savunma sistemi, Yemen'den atılan bir balistik füzeyi başarıyla intercept etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 04:13
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 04:13
İsrail Ordusu, Yemen'den Gelen Balistik Füzeyi Engelledi

İsrail Ordusu Yemen’den Atılan Füzenin Hedefini Engelledi

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin ülke hava savunma sistemleri tarafından etkili bir şekilde engellendiğini duyurdu. Genelkurmaydan yapılan resmi açıklamada, “Yemen'den atılan füze Arrow Hava Savunma Sistemi tarafından başarıyla imha edilmiştir.” denildi.

Açıklamada, söz konusu füzenin hangi bölge üzerinde engellendiği hakkında spesifik bir bilgi verilmezken, düşen füze nedeniyle sirenlerin aktif hale geldiği belirtildi.

Yerel medya kaynakları, söz konusu füzenin Tel Aviv ve çevresini hedef aldığını öne sürdü. Aynı zamanda, hava savunma sisteminin füzeyi Orta İsrail semalarında engelleyerek büyük bir tehlikeyi bertaraf ettiği vurgulandı.

Yemen'den Barış Çağrısı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı “şiddet dolu” saldırıların derhal durdurulması gerektiğini ifade etti. Alimi, “İsrail'in Filistin halkına yönelik savaşına son verilmelidir, bu, arzu edilen barışın anahtarıdır,” şeklinde konuştu.

Alimi, ayrıca İsrail’in Lübnan'a yönelik askeri harekâtlarına da dikkat çekerek, “İsrail'in Lübnan'a karşı sürdürdüğü saldırılarının caydırılması için uluslararası toplumun güçlü bir duruş sergilemesi ve Lübnan halkının birlik içinde hareket etmesi elzemdir,” ifadelerini kullandı.

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