İsrail ordusu yine sivilleri hedef aldı: Okula sığınan Filistinliler bombalandı

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti, geçen gece İsrail güçlerinin obüs saldırılarına maruz kaldı. İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alarak gerçekleştirdiği saldırıda en az beş Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu; onlarca kişi de yaralandı. Bu olay, bölgedeki tansiyonu daha da artırarak uluslararası toplumun endişelenmesine yol açtı. Filistinliler, sığınma amaçlı kullandıkları yerlerin bile saldırılara maruz kaldığını vurgularken, çatışmanın bir an önce sona ermesi için uluslararası toplumdan acil müdahale talepleri artıyor.





Han Yunus'un batısında bulunan "Ebu Nasr" ailesine ait olduğu tespit edilen ev gece saatlerinde, İsrail güçleri tarafından hedef alındı ve bu saldırı sonucunda dört kişi yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Aynı zamanda, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, Kuveyt Hastanesi yakınındaki bir sivil yerleşim alanını bombalaması sonucu, çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.