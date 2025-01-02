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İsrail Ordusunda İntihar Vakaları Artıyor: 28 Asker 7 Ekim Sonrası Hayatına Son Verdi

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana intihar eden asker sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu. Bu rakam alarm veriyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:16
İsrail Ordusunda İntihar Vakaları Artıyor: 28 Asker 7 Ekim Sonrası Hayatına Son Verdi

İsrail Ordusunda Artan İntihar Vakaları Dikkat Çekiyor

İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlediği saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam 28 askerinin intihar ettiğini açıkladı. Bu durum, ordunun ruhsal sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini gösteriyor.

2024 Yılı, Son 13 Yılın En Yüksek İntihar Sayısını Kaydetti

İsrail ordusu, 2024 yılında intihar eden asker sayısının 21 olarak kaydedildiğini ve bu sayının son 13 yılın en yüksek verisi olduğunu duyurdu. Özellikle 7 Ekim sonrası dönemde intihar vakalarındaki artış dikkat çekici.

Geçtiğimiz yıl ise *intihar eden 21 askerden* 7'sinin rütbesiz er, ikisinin muvazzaf asker ve 12'sinin yedek asker olduğu belirtildi. 2023 yılında intihar eden 17 asker arasında da 7'sinin 7 Ekim sonrasında hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ruhsal Sıkıntılar Sebebiyle Asker İade Ediliyor

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, 700'den fazla İsrail askerinin ruhsal sıkıntılar sebebiyle çatışma sahalarından çekilme talebinde bulunduğu bildirildi. Ayrıca, Gazze'ye yapılan saldırılar sonrasında, ordunun yaklaşık 300 bin yedek askeri göreve çağırmasının intihar vakaları üzerindeki etkisi dikkate alındı.

Son iki yılda İsrail'in yürüttüğü saldırılar sırasında ölen askerlerin sayısı ise 512 olarak kaydedilirken, geçen yıl bu rakam 295 olarak açıklanmıştı. Toplamda, son iki yılda 807 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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