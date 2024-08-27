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İsrail Ordusundaki Soykırım İddiaları Gündemde

İsrail ordusunda görevli bir subay, Lübnan'da soykırım yapma çağrısında bulundu. Tartışmalar büyüyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 18:59
İsrail Ordusundaki Soykırım İddiaları Gündemde

İsrail Ordusunda Konuşulan Soykırım İddiaları

İsrail ordusunun İskenderun Tugayı'nda görevli Ruh Sağlığından Sorumlu Subay Adi Angert, tugaya yeni atanmış bir komutanın askerlerden Lübnan'da soykırım yapmalarını istediğini ileri sürdü.

Skandal Mesaj

İsrail devlet televizyonu KAN ve Kanal 12'nin haberine göre; Angert, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, İskenderun Tugayı'na yeni katılan Komutan Besal'ın, askerlerine yönelik olarak "Tugay'a yeni bir komutan katıldı. Öncelikle, savaşçıların soykırım yapmasını umuyorum. Lübnan'ın köyleri ıssız kalacak ve yolları çıkışsız olacak." ifadesini kullandığını belirtti. Angert’in Açıklamaları Tepki Çekti

Angert ayrıca, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in liderliğindeki aşırı sağcı "Dini Siyonizm" partisinin mensuplarını "ölüm yiyenler mezhebi" şeklinde tanımladı. Bu açıklamalar, meclis Anayasa, Hukuk ve Yargı Komitesi Başkanı Simcha Rothman'ın dikkatini çekti. Rothman, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri ile Güvenlik Komitesi Başkanı'na Angert hakkında disiplin soruşturması talep eden bir mektup gönderdi.

Smotrich'in Tepkisi

Bezalel Smotrich, X platformunda yaptığı paylaşımda "İsrail ordusu bu kadının hala ordudan ihraç edilmeden sabah uyanmamızın bir nedeni var mı?" ifadelerine yer verdi.

Lübnan Sınırında Durum

Kanal 12'nin haberine göre, İskenderun Tugayı'nın askerleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında ve Gazze Şeridi'nde 200 günden fazla yedek asker olarak görev yapıyor.

Angert'in sosyal medya gönderileri engellendi; ancak kopyaları İsrail medyasında hâlâ yayılmaya devam ediyor.

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