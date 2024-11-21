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İsrail Ordusundan Acı İlan: Gazze'de Bir Asker Daha Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'de Givati Tugayı'na bağlı bir askerinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 22:13
İsrail Ordusundan Acı İlan: Gazze'de Bir Asker Daha Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu'ndan Üzücü Açıklama

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, Givati Tugayı'ndan Çavuş Ron Epsthein’in (19) Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü bildirildi.

Çatışmaların Sonuçları

7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana, ölen İsrail askerlerinin sayısı 378'i karadan işgal sürecinin içinde olmak üzere toplamda 804 olarak kaydedilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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