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İsrail Ordusundan Acı Kayb: Gazze'deki Çatışmalarda Bir Asker Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'de ağır yaralanan bir askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Toplam ölü sayısı 772'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 05:15
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 05:15
İsrail Ordusundan Acı Kayb: Gazze'deki Çatışmalarda Bir Asker Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu, Gazze'deki Çatışmalarda Bir Askerini Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalar sonucunda 10 gün önce ağır yaralanan bir askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yaralanan Askerin Kimliği Açıklandı

Yapılan resmi yazılı açıklamada, 19 Ekim tarihinde yaralanan 52'nci Tabur, 401'inci Tugay Bölük Komutanı Guy Yaacov Nezri'nin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Ölü Sayısı Artmaya Devam Ediyor

Böylece, 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı günden itibaren, İsrail ordusunun kayıpları karadan işgal sürecinde 368, totalde ise 772'ye ulaştı.

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