DOLAR
33,94 -0,17%
EURO
37,67 -0,02%
ALTIN
2.804,19 -0,57%
BITCOIN
1.968.730,57 0,39%

İsrail Ordusundan Açıklama: Lübnan'dan Safed'e Roket Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'dan Safed kentine gerçekleştirilen roket saldırısını ve yaşanan çatışmaları duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:37
İsrail Ordusundan Açıklama: Lübnan'dan Safed'e Roket Saldırısı

İsrail Ordusu, Lübnan'dan Safed'e Roket Fırlatıldığını Açıkladı

İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan topraklarından kuzeydeki Safed kentine 20 roket fırlatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, roketlerin çoğu etkisiz hale getirilirken, geri kalanları ise açık alanlara düştü ve herhangi bir yaralanma olmadığı ifade edildi.

Birya'ya Isabet Eden Roket Yangın Çıkardı

Safed'in doğusundaki Birya kentine isabet eden bir roket, yangın çıkmasına neden oldu. İlgili ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Hizbullah'tan Cevap Gecikmedi

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Kefr Cevz beldesine yaptığı saldırıya yanıt olarak, Safed'deki Birya kışlasına Katyuşa roketleriyle saldırı gerçekleştirdiğini ve kışlanın bazı bölümlerinde yangın çıktığını duyurdu.

Lübnan'da Can Kaybı Yaşandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail ordusunun Kefr Cevz beldesine düzenlediği saldırı sonucunda, biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Çatışmaların Bilançosu

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensubunun sayısı 439'a ulaştı. Gazze'ye yönelik saldırıların ardından, Lübnan'daki gruplar ile İsrail ordusu arasında Mavi Hat üzerinden karşılıklı çatışmalar devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
2
Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Ramazan, Kız Öldü mü?'
3
Meksika'nın Bağımsızlığı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
4
Naci Görür Uyarmıştı: Erzincan'ın Refahiye Şiddetli Deprem Meydana Geldi
5
Edirne'de FETÖ ile Bağlantılı İki Şüpheli Yunanistan'a Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
6
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor
7
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'nun Kuzey Kore Ziyareti

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!