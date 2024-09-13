İsrail Ordusundan Açıklama: Lübnan'dan Safed'e Roket Saldırısı

İsrail Ordusu, Lübnan'dan Safed'e Roket Fırlatıldığını Açıkladı

İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan topraklarından kuzeydeki Safed kentine 20 roket fırlatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, roketlerin çoğu etkisiz hale getirilirken, geri kalanları ise açık alanlara düştü ve herhangi bir yaralanma olmadığı ifade edildi.

Birya'ya Isabet Eden Roket Yangın Çıkardı

Safed'in doğusundaki Birya kentine isabet eden bir roket, yangın çıkmasına neden oldu. İlgili ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Hizbullah'tan Cevap Gecikmedi

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Kefr Cevz beldesine yaptığı saldırıya yanıt olarak, Safed'deki Birya kışlasına Katyuşa roketleriyle saldırı gerçekleştirdiğini ve kışlanın bazı bölümlerinde yangın çıktığını duyurdu.

Lübnan'da Can Kaybı Yaşandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail ordusunun Kefr Cevz beldesine düzenlediği saldırı sonucunda, biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Çatışmaların Bilançosu

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensubunun sayısı 439'a ulaştı. Gazze'ye yönelik saldırıların ardından, Lübnan'daki gruplar ile İsrail ordusu arasında Mavi Hat üzerinden karşılıklı çatışmalar devam etmektedir.