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İsrail Ordusundan Asker Hakkında İstismar İddianamesi

İsrail ordusu, bir asker hakkında Filistinlilere uyguladığı şiddet ve istismar sebebiyle iddianame düzenledi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 20:28
İsrail Ordusundan Asker Hakkında İstismar İddianamesi

İsrail Ordusundan Yeni İstismar İddianamesi

İsrail ordusu, askeri savcının bir yedek asker hakkında, alıkonulan Filistinlilere karşı bir dizi istismar ve şiddet eylemi nedeniyle iddianame hazırladığını duyurdu.

Olayın Detayları

Yapılan resmi açıklamaya göre, söz konusu asker, 2023 yılının şubat ile haziran ayları arasında alıkonulan Filistinli tutuklulara karşı ağır şiddet uyguladı. Askere emanet edilen alıkonulanların güvenliğiyle sorumlu olmasına rağmen, bu kişilere tehditte bulunulmadığı halde farklı olaylarda fiziksel şiddet sergilediği aktarıldı.

Askerin, kelepçeli ve gözleri kapalı olan Filistinlilere cop ile ve kişisel silahıyla zarar verdiği, bu anları video kaydına aldığı ifade edildi. Açıklamada, bu olayların, yakın zamanda Sde Teiman gözaltı merkezinde yaşananlarla bağlantısının olmadığı vurgulandı.

Gözaltı Merkezindeki İddialar

İsrail askeri mahkemesi, bu sabah Gazze'den alıkonulan Filistinlilere yönelik cinsel işkence suçlamasıyla gözaltına alınan 9 askerin davasını ele aldı. Bu durum, özellikle Sde Teiman gözaltı merkezinin sık sık işkencelerle gündeme gelmesiyle dikkat çekmekte.

New York Times'ın geçtiğimiz ay yayımladığı bir haberde, bu merkezde alıkonulan Filistinlilerin açık bir alanda gözleri bağlı ve elleri kelepçeli olarak günde 18 saate kadar oturtulduğu dile getirildi. Bazı eski tutuklular, Sde Teiman'da maruz kaldıkları muamele hakkında bilgi verdi.

Aşırı Sağcı Çıkışlar

İsrail askeri polisinin bir Filistinliye cinsel işkence yapıldığını iddia eden olay üzerine gözaltına alınacak askerlerle ilgili yaşanan direniş, çatışmalara sebep oldu. Söz konusu askeri üsse yapılan baskınlar, aşırı sağcı grupların tepkisiyle daha da gündem oldu.

İsrail'deki bu gelişmeler, kamuoyunda tartışmalara yol açarken, aşırı sağcı siyasetçilerin de olaya yönelik protestoları dikkat çekiyor.

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