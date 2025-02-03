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İsrail Ordusundan Ateşkese Rağmen Bombalı Yıkım

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde binaları havaya uçurdu ve Hizbullah hedeflerine saldırdı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 18:40
İsrail Ordusundan Ateşkese Rağmen Bombalı Yıkım

İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Patlayıcılarla Yıkım Gerçekleştirdi

Ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde binaları patlayıcılarla havaya uçurdu. Bölgede yapılan yıkımların Hizbullah'ın altyapısını hedef almayı amaçladığı bildirildi.

İsrail ordusuna ait yetkililer, paylaşılan görüntülerde yer alan yıkımların hangi belde ya da köyde gerçekleştiğini açıklamadı. Bununla birlikte, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah’a ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği öne sürüldü.

Görüntüler incelendiğinde, kırsal alandaki binaların yanı sıra tarım alanlarının da zarar gördüğü açık bir şekilde görülebiliyor. İsrail ordusu, bölgedeki kapsamlı operasyonların devam ettiğini savunuyor.

Kontrollü Çatışmalar ve Ateşkes Anlaşması

Lübnan ile İsrail arasında başlayan kontrollü çatışmalar, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşmiş ve Eylül 2024'te daha da yoğunlaşarak İsrail'in şiddetli bombardımanları ile karadan işgale dönüşmüştü. Varılan ateşkes anlaşması ise 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, İsrail ordusunun işgale devam etmesi ve ateşkes ihlallerinin sürmesi dikkat çekmektedir.

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