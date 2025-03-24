İsrail Ordusundan Balata Mülteci Kampı'na Baskın: 30 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında en az 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 13:24
İsrail Ordusundan Balata Mülteci Kampı'na Baskın: 30 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Balata Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştirdi. Filistin resmi ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusuna ait birlikler, Avarta kontrol noktasından kamp alanına giriş yaparak baskın düzenledi.

İsrail Askerlerinin Konumlanması

İsrail askerleri, El-Medaris ve Es-Suk caddelerinde konuşlandı. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine yönelik gerçekleştirilen baskınlarda en az 30 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ateşkes Sonrası Artan Saldırılar

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alanCenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar neticesinde, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

Bu süreç içinde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ve topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucunda 167'si çocuk olmak üzere 937 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca 7 bine yakın kişi yaralanırken, 15 bin 700 kişi gözaltına alındı.

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