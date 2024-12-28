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İsrail Ordusundan Batı Şeria'da 15 Filistinliye Baskın

İsrail ordusu, Batı Şeria'da biri kadın 15 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlar sonucu gözaltına alınanların sayısı artıyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 13:26
İsrail Ordusundan Batı Şeria'da 15 Filistinliye Baskın

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Gözaltılara Devam Ediyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, biri kadın 15 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan ortak açıklamaya göre, baskınlar sırasında Filistinlilerin evleri tahrip edildi; ayrıca alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı bildirildi.

Baskınların Artışı ve Gözaltı Sayıları

Bu baskınlar kapsamında, yedinci Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasından sonra, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 12 bin 100'ü geçtiği belirtildi. Özellikle bu tarihten itibaren bölgedeki baskınlar ve saldırılar artış göstermiştir.

Yaşanan Kayıplar ve Durum Raporu

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında, 7 Ekim 2023'ten bu yana 835 Filistinli hayatını kaybetmiş, bu durum uluslararası toplumda endişelere yol açmıştır.

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