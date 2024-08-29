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İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Camii Tahribatı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tubas kentine bağlı bir mülteci kampındaki camiyi yok etti. Tahribatın boyutları belirsiz.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 00:10
İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Camii Tahribatı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Camiyi Tahrip Etti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndaki Ebu Bekir Sıddık Camii'ni tahrip ettiği bildirildi.

Çarşamba Günü Devam Eden Saldırılar

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, çarşamba sabahından itibaren Tubas kentine yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. İşgal altındaki bölgede yürütülen operasyonlar, yerel halka ve dini yapılar üzerinde büyük zararlar vermekte.

Alevler Yükseldi, Tahribat Boyutu Belirsiz

İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda, caminin altında bulunan altyapı infilak etti ve bu patlama sonrasında yangın çıktı. Ancak, bölgedeki askeri ablukalar nedeniyle, camide meydana gelen tahribatın tam boyutları henüz belirlenemedi.

Askeri Varlık ve Baskınlar

İsrail ordusu, Faria Mülteci Kampı’ndaki altyapıya ve vatandaşların mülklerine büyük zarar vermeyi sürdürürken, burada askeri varlığını da artırmaya devam ediyor. Evlere düzenlenen baskınların yanı sıra, yerel halka yönelik saldırılar ve gözaltılar ise kaygı verici bir şekilde artış göstermekte.

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