İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Çocuk Gözaltısı: Baskınlar Sürüyor

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Çocuk Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında 1 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El-Bire, El Halil ve Cenin kentlerinde çeşitli belde ve köylere baskınlar düzenledi.

Baskınlar sırasında, göz yaşartıcı gaz bombası ve gerçek mermi kullanan askerler, Bire kentinde bir çocuğu gözaltına aldı. Aynı zamanda, Beytüllahim kentinde İsrailliler, Filistinlilere ait araçlara zarar vererek, gerginliği artırdı.

Saldırılar ve Gözaltılarda Artış

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 7 Ekim 2023'te başlamasından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırı talepleri artış gösterdi. 7 Ekim'den bu yana, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler arasındaki çatışmalarda 167’si çocuk olmak üzere toplam 823 Filistinli hayatını kaybetti.