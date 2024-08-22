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İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Ev Yıkımları

İsrail ordusu, Batı Şeria'da iki Filistinli evini yıkarak 13 kişiyi evsiz bıraktı. Yıkımlar artış gösteriyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:43
İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Ev Yıkımları

İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait İki Evi Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah yakınlarındaki Harbasa el-Misbah köyünde, Filistinlilere ait 13 kişinin yaşadığı iki evi yıktı. Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, köydeki yıkımlar buldozerler eşliğinde gerçekleştirildi.

Yıkılan Evler ve Aileler

Harbasa el-Misbah Köy Meclisi Başkanı Fadl Harfuş, yıkımlar sırasında Muhammed Abd Muhammed el-Arac'a ait ev ve su kuyusunun yıkıldığını açıkladı. Yıkılan evin 170 metrekare büyüklüğünde ve tek katlı olduğu, burada 7 kişilik ailenin yaşadığı belirtildi. Ayrıca, Harfuş, el-Arac’ın kardeşi İbrahim el-Arac'a ait bir başka evin de yıkıldığını, bu evde de 6 kişinin yaşam sürdüğünü ifade etti.

Yıkımların Genel Özeti

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Temmuz ayında İsrail yetkilileri Batı Şeria'da toplam 138 yapıyı yıktı. Bu yapılar arasında 62 meskun, 14 boş ev ile birlikte 12 tarım arazisi bulunmakta. Yıkımların çoğu El Halil, Kudüs, Tuğkerim, Beytüllahim ve Nablus gibi kentlerde gerçekleştiriliyor.

Artan Yıkımlar ve Uluslararası Tepkiler

İsrail makamlarının, 2023 yılının başından itibaren Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik yıkımları ve ayrımcı uygulamaları arttırdığı belirtiliyor. Yerel ve uluslararası insan hakları kuruluşları, Doğu Kudüs'teki Filistin nüfusunu kısıtlamak amacıyla yapılan inşaat kısıtlamalarının yanı sıra, Filistin topraklarını gasbetmeye yönelik yasadışı yerleşim izni sayısında da ciddi artış olduğuna dikkat çekiyor. İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki birçok evi 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle yıkmayı sürdürüyor.

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