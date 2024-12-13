İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Filistinliye Ateş Açıldı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Filistinliyi Vurdu

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki olaylar, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gergin bir ortamda devam ediyor. Son gelişmeler arasında, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil ilinde bir Filistinliyi öldürmesi yer alıyor.

Olayın Detayları

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu Muhammed Ahmed Süleyman Mesalime (32) yaşamını yitirdi. Mesalime'nin cenazesi El Halil'in güneyindeki Dura Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Mesalime'ye Batı Şeria'nın güneyindeki Beyt Avva kasabasında ateş açtığı belirtilirken, olayla ilgili daha fazla bilgi paylaşılmadı.

Artan Can Kaybı

Bu üzücü olay, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısını 812'ye yükseltti. Gerginlik ve şiddet içeren olaylar, bölgedeki insan hakları ihlalleri ile ilgili endişeleri artırmaktadır.