İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Gözaltılar

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı, durumu eleştiren kuruluşlar ortak açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 11:21
İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Gözaltılar

İsrail Ordusu Batı Şeria'da 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda biri çocuk olmak üzere toplam 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, bu durumla ilgili ortak bir basın açıklaması yaparak, gözaltıların artış gösterdiğini duyurdu.

Artan Gözaltılar ve Baskınlar

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Filistinli ailelerin evlerine düzenlediği baskınların sürdüğü vurgulandı. Farklı kentler ve beldelerde gerçekleştirilen operasyonlarda, eski tutuklular ve bir çocuk da dahil olmak üzere toplamda 20 Filistinli gözaltına alındığı belirtiliyor.

Son Gelişmeler

7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıdan bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gözaltıların arttığı gözlemleniyor. Bu süre içinde gözaltına alınan Filistinli sayısı 10 bin 700'e ulaşırken, İsrail askerleri ile işgalcilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 704 olarak kaydedildi.

Bu artan gözaltılar ve baskınlar, uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmaya devam ediyor.

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