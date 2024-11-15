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İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Gözaltılar ve Provokatif Eylemler

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 6 Filistinliyi gözaltına alırken, İsraillilerin cami minaresinde dans etmesi tepkilere neden oldu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:09
İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Gözaltılar ve Provokatif Eylemler

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlar sonucunda 6 Filistinliyi gözaltına aldı. Bu olayların yanı sıra, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir caminin minaresine çıkarak şarkı söylemesi ve dans etmesi, bölgedeki gerilimi artırdı.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin batısındaki Deyr Samet köyünde düzenlenen operasyonla 4 Filistinli gözaltına alındı. Filistin resmi ajansı WAFA tarafından yayımlanan haberde, Nablus kentinin Balata el-Beled Mahallesi'nde bir eve düzenlenen baskında İsrail güçlerinin eşyaları tahrip ederek bir kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Ayrıca, Kalkilya bölgesinde bir Filistinlinin evine düzenlenen baskının ardından ilgili kişi gözaltına alınırken, başka bir evde yapılan aramada eşyaların zarar gördüğü ve altınların çalındığı iddia edildi.

WAFA'nın aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin El Halil’e bağlı Durra beldesindeki Marah el-Bakar beldesine düzenlediği baskında bir camiye saldırıldığı, minareye çıkan İsraillilerin şarkı söyleyip dans ederek slogan attığı ifade edildi.

İsrail ordusu ve güvenlik birimleri, 7 Ekim 2023'ten itibaren başlatılan gözaltı ve tutuklama kampanyası kapsamında şu ana kadar 11 bin 600'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbedenlerin saldırılarında 167’si çocuk olmak üzere toplam 783 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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