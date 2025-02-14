İsrail Ordusundan Batı Şeria'da UNRWA Sağlık Merkezine Baskın

İsrail Ordusu UNRWA’nın Sağlık Merkezine Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir sağlık merkezine baskın düzenleyerek burayı geçici bir gözaltı alanı olarak kullandı.

UNRWA'nın Açıklaması

UNRWA'dan gelen yazılı açıklamada, 12 Şubat'ta Beytüllahim kenti yakınlarındaki Arub Mülteci Kampı Sağlık Merkezine zorla giren İsrail askerlerinin, burada onlarca Filistinlinin gözaltına alınması ve sorgulanması için baskın düzenlediği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in BM tesislerinin dokunulmazlığını çiğnediği ve Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki UNRWA tesislerine yönelik benzer olayların sıkça yaşandığı vurgulandı.

Ayrıca, İsrail'in UNRWA’ya yönelik iletişim yasakları nedeniyle, 30 Ocak'tan bu yana UNRWA'nın, gerçekleşen olayları rapor etme ve çözüm talebinde bulunma fırsatı bulamadığı bildirildi.

Başka Bir Saldırı Dalgası

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesi sonrası, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü Batı Şeria'nın kuzeyine, özellikle Cenin kentine “Demir Duvar” adı verilen bir saldırı başlattı. Cenin’deki saldırıların 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim’i de kapsayacak biçimde genişlediği bildirildi.

Bu saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria'nın diğer bölgelerinde de gözaltı ve tutuklamalarla birlikte devam etmekte olup, İkinci İntifada'dan bu yana İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik en uzun süreli ardı ardına devam eden saldırıları olma özelliği taşıyor.